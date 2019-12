Di seguito il comunicato:

Riduzione dei parlamentari? Siano i cittadini a decidere definitivamente se rinunciare a scegliere i propri rappresentanti a favore dei capi politici e segretari di partito attraverso un referendum costituzionale confermativo. La campagna di raccolta firme parte anche a Bari con due giornate di mobilitazione e di informazione ai cittadini sulle ragione del No al taglio dei parlamentari .

Il 18 e 20 dicembre dalle ore 17.00 sino alle ore 21.00, in Via Calefati, 61 – angolo Via Sparano (adiacenze Chiesa di San Ferdinando) saranno presenti i tavoli dove i cittadini baresi potranno sottoscrivere la richiesta di referendum costituzionale.

Prosegue la raccolta firme per la richiesta di un referendum confermativo della legge costituzionale recentemente approvata dal Parlamento (testo pubblicato nella GU n. 240 del 12 ottobre 2019) che, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, decreta la riduzione di oltre un terzo del numero dei parlamentari di entrambe le camere. Un taglio netto del 36,5 % che riduce la compagine dei deputati da 630 a 400 unità ed i membri della Camera alta da 315 a 200 senatori elettivi, aumenta il potere oligarchico dei partiti mentre riduce la rappresentanza dei cittadini.

Mai una revisione costituzionale ha potuto godere di un silenzio così assordante.

Per questo motivo, il Partito Radicale ha messo a disposizione in tutti i Comuni d’Italia la raccolta firme per la richiesta di un referendum confermativo della legge costituzionale, nella convinzione che ogni modifica alla carta fondamentale del nostro ordinamento istituzionale debba essere preceduta da un ampio dibattito nel paese, che consenta a tutti di comprendere e valutare ogni aspetto della variazione proposta, e quindi di esprimersi con il voto.

Se il popolo è davvero chiamato ad esprimersi e a partecipare alla vita democratica è indispensabile che si conquisti l’appuntamento referendario: servono 500.000 firme, depositate in Cassazione entro il 12 gennaio 2020, per consentire ai cittadini di conoscere le ragioni per deliberare consapevolmente su questa strutturale revisione della Costituzione, e ripristinare lo Stato di diritto ad essere informati.

Anche a Bari è possibile sottoscrivere la richiesta di referendum costituzionale presso l’Ufficio Elettorale in Corso V. Veneto, 4 (Largo Fraccacreta), muniti di un valido documento di riconoscimento.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Per ulteriori informazioni e materiale sul referendum, è possibile consultare:

• il sito del Partito Radicale (www.partitoradicale.it)

• la pagina Facebook Comitato del Partito Radicale contro il taglio alla democrazia

• il gruppo Facebook Referendum Riduzione Parlamentari

Nonché richiedere ulteriori informazioni inviando mail ai referenti locali del comitato promotore: m.macelletti@gmail.com ; francoprisciandaro0@gmail.com; la pagina Facebook Radicali Bari