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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

15 Novembre 2024
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La Puglia è fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a  “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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