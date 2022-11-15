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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo

15 Novembre 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, mercoledì 16 novembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia Settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia Centrale con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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