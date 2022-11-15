Di seguito il comunicato:



“È stato il mio ultimo colpo di mercato. Adesso ritorno a vestire solo i panni di Vice Presidente e a impegnarmi con maggiore intensità affinché l’Atletico cresca di giorno in giorno. Mai avrei lasciato questa società a cui tanto ho dato e che mi ha regalato emozioni indescrivibili, andiamo avanti per realizzare i progetti ambiziosi che ci siamo prefissati ad inizio stagione con una programmazione pluriennale che ci vedrà protagonisti nel panorama calcistico regionale”. Con il petto gonfio di soddisfazione per il suo “ultimo” acquisto, Sebastiano Gentile presenta ENIS NADAREVIC, la vera “bomba” di mercato in casa Atletico.

Ha calcato campi prestigiosi come Marassi e il San Nicola. Col Genoa ha gustato il sapore dolce della Serie A. Ha conosciuto il calore del pubblico italiano in piazze importanti come Cesena, Novara, Trapani in Serie B, sempre nella serie “cadetta” è stato uno dei protagonisti della “Meravigliosa Stagione Fallimentare” a Bari nel 2014 dove sfiorò il ritorno nella massima serie davanti ad oltre 60.000 spettatori. Ormai amante della Puglia dove vive stabilmente, arriva all’Atletico dopo l’ottima parentesi a Fasano in Serie D. Lo scorso anno un infortunio lo ha tenuto fermo ai box per lungo tempo. Un pezzo da “90” per l’attacco di Mister Satalino, un pallino del Patron Marangi che vuol buttare le basi per il prossimo futuro puntando alla scalata e al salto di categoria.