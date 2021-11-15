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Italia, vaccini: terza dose a quota due milioni e mezzo. Puglia: al via somministrazioni nelle farmacie Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

15 Novembre 2021
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Da oggi la possibilità di somministrazioni di vaccino anti corona virus nelle prime farmacie pugliesi, circa 250 su 1200.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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