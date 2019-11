Ha toccato il suo primo pallone in nazionale a tre secondi dalla fine di Bosnia-Italia 0-3. Ha debuttato a cinque minuti dal termine della partita. Una gara storica per il calcio italiano perché si tratta del record di dieci vittorie consecutive. Gaetano Castrovilli, 23 anni a febbraio, arriva in.nazionale da Canosa di Puglia. Dopo avere giocato con Bari e Cremonese il centrocampista ha trovato la sua consacrazione nella Fiorentina in questo campionato.

(foto: trattrda profilo twitter di Katia Serra)