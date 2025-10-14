rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Mastro panettone d’élite: Puglia protagonista con otto finalisti Goloasi

15 Ottobre 2025
La giuria in degustazione

Di seguito la comunicazione, corredata da foto:

La Puglia è protagonista della prima edizione di Mastro Panettone d’Élite 2025, il concorso riservato ai panettoni artigianali di alta gamma promosso da Goloasi. L’unicità è che per la prima volta la preparazione dei panettoni si svolgerà live, durante la prova pratica “Mani in Pasta”, in programma dal 3 al 7 novembre direttamente all’interno del laboratorio di Logiudice Forni ad Arcole (Verona).

Tra i pasticcieri finalisti ci sono i pugliesi Domenico Petronella di Maison Petronella (Altamura, Bari), Matteo Papanice di Cresci (Castellana Grotte, Bari), Cosimo Caradonna di Mille Voglie (Alberobello, Bari), Alessandro Dicataldo di Panificio I Dicataldo (Barletta, Barletta-Andria-Trani) e Bruno Giordano di Giordano Pasticceria (Massafra, Taranto).

Per la categoria Cioccolato, gli altri finalisti pugliesi sono Antonio Daloiso di Daloiso (Barletta, Barletta-Andria-Trani), Michele Falcone di Pasticceria Falcone (Vieste, Foggia), Lorenzo Perilli de Il Brezel (San Nicandro Garganico, Foggia).

(foto: giuria in degustazione)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione