Di seguito la comunicazione, corredata da foto:
La Puglia è protagonista della prima edizione di Mastro Panettone d’Élite 2025, il concorso riservato ai panettoni artigianali di alta gamma promosso da Goloasi. L’unicità è che per la prima volta la preparazione dei panettoni si svolgerà live, durante la prova pratica “Mani in Pasta”, in programma dal 3 al 7 novembre direttamente all’interno del laboratorio di Logiudice Forni ad Arcole (Verona).
Tra i pasticcieri finalisti ci sono i pugliesi Domenico Petronella di Maison Petronella (Altamura, Bari), Matteo Papanice di Cresci (Castellana Grotte, Bari), Cosimo Caradonna di Mille Voglie (Alberobello, Bari), Alessandro Dicataldo di Panificio I Dicataldo (Barletta, Barletta-Andria-Trani) e Bruno Giordano di Giordano Pasticceria (Massafra, Taranto).
Per la categoria Cioccolato, gli altri finalisti pugliesi sono Antonio Daloiso di Daloiso (Barletta, Barletta-Andria-Trani), Michele Falcone di Pasticceria Falcone (Vieste, Foggia), Lorenzo Perilli de Il Brezel (San Nicandro Garganico, Foggia).
(foto: giuria in degustazione)