Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha deliberato lo schema di accordo con Fondazione Apulia film commission inerente il progetto “Social Film Production-Con il Sud 2024”.

La messa in opera di quest’ultimo affidata ad Apulia film commission.

Tramite avviso pubblico saranno selezionate le iniziative per la produzione esecutiva di soggetti audiovisivi realizzati in tutto o parte in Puglia con la partecipazione finanziaria di Fondazione Con il Sud : ente non profit privato nato nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastruttura sociale del Mezzogiorno.

Apulia film commission garantirà il supporto alle produzioni strettamente connesse al racconto di storie, non solo pugliesi, rivolte al terzo settore per favorire processi di coesione sociale per lo sviluppo della Puglia.

Con tali opere audiovisive s’intende rigenerare e rivitalizzare luoghi della cultura e testimonianze del patrimonio storico e artistico e culturale, con il coinvolgimento delle comunità locali in partecipazione inclusiva e di innovazione sociale.

Tra gli obbiettivi prefissati dalla convenzione c’è l’incremento di produzioni audiovisive dedicate a tematiche “ sullo sviluppo del capitale sociale in Puglia e sulla promozione di messaggio di alto valore culturale, civico, identitario e di integrazione socioculturale “ ; la pubblicizzazione del territorio e delle bellezze regionali del Sud per la scelta delle location e per l’impiego di maestranze locali; favorire creazioni culturali a impatto sociale ed elevata misura culturale e civica dei messaggi veicolati dagli audiovisivi prodotti con interessamento diretto delle persone in condizioni di rischio e fragilità sociale ed economica, nonché la possibilità di sostenere programmi di welfare culturale riguardo l’animazione delle diverse entità locali e valorizzazioni degli spazi, contenitori storici e culturali .

La Regione coordinerà il processo di attuazione del progetto, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale e metterà a disposizione le proprie risorse e competenze professionali tecniche e amministrative.

Fondazione Apulia film commission gestirà le mansioni di monitoraggio e misurazione degli impatti, declinerà operativamente le fasi di esecuzione delle attività progettuali e relativi contenuti, metterà a disposizione le proprie risorse e competenze professionali.

Presidente e assessori regionali per “ Social Film Production-Con il Sud 2024” hanno impegnato la somma di 300.000,00 euro, riferita al Programma regionale per il welfare culturale.

L’Accordo tra Regione e Fondazione AFC, che entrerà in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione, ha durata per l’intero periodo utile alla gestione e chiusura del progetto.