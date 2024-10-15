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Il primo olio extravergine di oliva pugliese 2024-2025 Oggi inizia la raccolta

15 Ottobre 2024
olive di peranzana

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Arriva il primo olio extravergine d’oliva pugliese del 2024/2025 con l’inizio a livello regionale della raccolta delle olive Made in Puglia in una stagione profondamente segnata dalla siccità e dai rincari dei costi di produzione che pesano sulle aziende, sui prezzi di vendita e sulla spesa delle famiglie.

L’appuntamento è per martedì 15 ottobre, alle ore 9,30, a Bitonto nell’azienda agricola Albergo in Via di Santo Spirito, dove saranno raccolte le prime olive. Con il presidente e il direttore di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo e Pietro Piccioni, ci saranno il responsabile del settore olio di Coldiretti Nazionale e direttore Unaprol, Nicola Dinoia ed il presidente di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, David Granieri.

Nell’occasione verrà diffuso l’esclusivo report “2024, la forza dell’olio Made in Italy” sulle produzioni degli uliveti da sud a nord della Puglia dell’alimento base della Dieta Mediterranea che non può mancare dalle tavole degli italiani.


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