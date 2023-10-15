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8 Maggio 2026
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“La nazionale ha vinto ma il San Nicola ha stravinto”. Oggi la serie C girone C e la serie D girone H Calcio

15 Ottobre 2023
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L’Italia ha vinto facilmente con Malta. Lo ha fatto ieri sera al “San Nicola” di Bari, stadio strapieno con un pubblico entusiasta per la nazionale che peraltro veniva da giorni difficili causa inchiesta scommesse.

“La nazionale ha vinto ma il San Nicola ha stravinto” dice Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari. Peraltro ieri, fuori dallo stadio, notevoli problemi (non dipendenti dalle autorità locali) per l’ingresso dei bambini fino a sei anni fin quando la federcalcio ha dato l’ok agli ingressi senza biglietto, purché i bambini fossero seduti sulle ginocchia dei genitori.

Oggi per il calcio si gioca in serie C ed in serie D. Fra le partite in programma per la serie C girone C: Latina-Monopoli, Taranto-Crotone, Virtus Francavilla Fontana-Sorrento. In serie D girone H, tra le gare odierne: Fidelis Andria-Team Altamura, Gelbison-Città di Fasano, Gravina in Puglia-Casarano, Manfredonia-Santa Maria Cilento, Matera-Barletta, Nardò-Città di Gallipoli, Palmese-Martina.

(immagine: tratta da trasmissione tv Rai)

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