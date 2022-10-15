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Antonio Decaro: la luna che vedono i bambini di Kiev è la stessa che vedono i nostri Il sindaco di Bari parafrasa Gianni Rodari

15 Ottobre 2022
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Inaugurazione della fiera del Levante, ieri. Tutti gli intervenuti a parlare hanno detto del momento difficile, delle necessità di sviluppo e sostegni per superarlo, hanno detto della guerra.

Il sindaco di Bari e presidente Anci ha fatto il suo intervento rilevando che senza un miliardo di euro dallo Stato però Comuni finisce male, ha rimarcato anche lui insomma le questioni. Poi, parlando della guerra, ha parafrasato Gianni Rodari ed ha detto: la luna che vedono i bambini di Kiev è la stessa che vedono i nostri bambini.

“La luna di Kiev però, come ci ricorda Gianni Rodari in una delle sue filastrocche più intense, è bella come la luna di Roma. Già: la luna di Kiev, la luna sotto la quale si addormentano i figli del popolo ucraino che non sanno cosa accadrà il giorno dopo, è la stessa con la quale si addormentano i nostri figli che lunedì si sveglieranno e al massimo dovranno preoccuparsi per l’interrogazione di matematica.”

Poi, quando la comunità nazionale ed i protagonisti delle scelte si accorgeranno che in Puglia c’è un politico di questo livello, sarà un bene per l’Italia.

 

 

 

 

 

 


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