Di Mauro Mari:



E’ considerato da molti l’evento più glamour del mondo del vino italiano. Le migliori produzioni italiane selezionate dagli esperti di Vinoway, presentate al pubblico in una cornice di rara eleganza. E’ il Vinoway Wine Selection, pensato e realizzato per valorizzare le peculiarità eno-gastronomiche tipiche di ciascuna regione italiana.

La tappa pugliese si svolgerà il 16-17 Ottobre 2022, presso il Castello Monaci Resort di Salice Salentino.

Programma:

Il 16 Ottobre 2022 è prevista la Cena di Gala “Dinner with the Stars”, all’interno della splendida location di Castello Monaci Resort di Salice Salentino (Le), dove comunicheremo e consegneremo, con musica, intrattenimento e spettacolo l’attestato di merito al vino che ha ottenuto il miglior punteggio per tipologia (minimo 89/100) e la premiazione dei personaggi che si sono distinti nel mondo del vino italiano ed internazionale. Il tutto andrà in onda in diretta streaming su Vinoplay.com

Il 17 Ottobre 2022 è prevista la premiazione della Miglior Etichetta selezionata dal Team di Neuromarketing della IULM di Milano sotto la supervisione del prof. Vincenzo Russo ed il “Salotto di Vinoway” moderato da Davide Gangi, Presidente di Vinoway Italia, che quest’anno tratterà il tema: “Dal caro energia all’aumento delle materie prime: come intervenire sui costi” con ospiti d’eccezione.

Al termine del confronto potrete prendere parte all’Exclusive Business Lunch che si terrà presso i giardini di Castello Monaci Resort.

Nel pomeriggio verrà indetta una Masterclass “I Tesori sconosciuti italiani: gli enologi raccontano i vitigni minori della Sardegna” e l’apertura dei banchi d’assaggio al pubblico.

Per informazioni contattare il 3519975501 o visitare il sito https://www.vinowaywineselection.it

Mauro Mari