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Motonautica: da oggi a Brindisi le finali per i campioni del futuro Next generation powerboat

15 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La finale nazionale della prima edizione della “Next Generation Powerboat – I campioni di domani”, ideata ed organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica, si disputerà a Brindisi, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021. La kermesse è nata per avvicinare nuovi aspiranti piloti alle discipline dedicate al settore giovanile: Moto d’Acqua 12-18 anni – Circuito Formula Junior 12-17 anni – Gommoni Formula Italia 6 -14 anni.

Alle competizioni, iniziate nel mese di aprile e protratte fino alla fine di settembre 2021, hanno aderito sei regioni: la Puglia, la Sicilia, la Campania, il Lazio, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia. Un percorso lungo diciotto tappe, tre per ogni regione, al  quale hanno partecipato oltre trecento ragazzi delle varie discipline, nelle varie regioni, si sono dati battaglia per poter prendere parte a l’ambita finale nazionale. Sono cento i piloti ammessi alla tappa conclusiva di questa manifestazione, che si sfideranno con un solo obiettivo, portare alla propria regione l’ambito titolo di vincitore di questa prima edizione. Le competizioni si svolgeranno nel Porto turistico di Brindisi, nel contesto della Fiera Nautica. Fondamentale il supporto tecnico organizzativo della locale associazione Porte d’Oriente.

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