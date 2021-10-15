Di seguito un comunicato diffuso da SuperNews:
SuperNews ha condotto uno studio sul valore delle rose dei club presenti in ogni regione italiana relativamente ai campionati di Serie A, B e C. In base ai dati riportati sul sito Transfermarkt, dalla nostra analisi è emerso che la Lombardia, con ben 17 squadre e un totale di 1.615,46 mld, è la regione più “ricca” di calcio e con il valore complessivo più alto, anche grazie ai suoi 17 club sparsi nei tre campionati sopra menzionati. Di seguito, invece, la top 5 delle regioni italiane con i valori più alti.
|Regione
|Tot squadre in A, B e C
|Valore complessivo rose
|Lombardia
|17
|1.615,46 mld
|Piemonte
|5
|851,71 ml
|Lazio
|6
|766,79 ml
|Campania
|7
|599,18 ml
|Emilia Romagna
|10
|487,08 ml
Nord Italia: primato assoluto Lombardia con 17 club e 1.615,46 mld di valore complessivo
Il Nord Italia conta 48 squadre per un valore complessivo pari a 3.596,55 mld. La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di club, 17 in totale tra Serie A, B e C, mentre l’ultima regione di questa classifica è la Valle D’Aosta. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:
- LOMBARDIA – Club di A: Inter 573,30 ml; Milan 466,90 ml; Atalanta 415,35 ml; Club di B: Brescia 37,48 ml; Cremonese 21,10 ml; Monza 50,18 ml; Como 15,50 ml; Club di C: Renate 3,43 ml; Albinoleffe 4,29 ml; Lecco 4,38 ml; Feralpisalò 4,06 ml; Seregno Calcio 2,66 ml; Mantova 2,83 ml; Giana Erminio 2,87 ml; Pro Patria 3,80 ml; Pergolettese 4,20 ml; Pro Sesto 3,13 ml;
- PIEMONTE – Club di A: Juventus 640,40 ml; Torino 184,13 ml; Club di B: Alessandria 10,30 ml; Club di C: Pro Vercelli 4,50 ml; Juventus U23 12,38 ml;
- EMILIA ROMAGNA – Club di A: Bologna 142,48 ml; Sassuolo 216,90 ml; Club di B: Parma 78,43 ml; Spal 19,63 ml; Club di C: Piacenza 4,60 ml; Fiorenzuola 2,15 ml; Reggiana 6,35 ml; Cesena 5,65 ml; Modena 7,68 ml; Imolese 3,21 ml;
- VENETO – Club di A: Verona 108,45 ml; Venezia 66,38 ml; Club di B: Cittadella 9,75 ml; Vicenza 11,93 ml; Club di C: Padova 8,43 ml; Legnago Salus 3,05 ml; Virtus Verona 3,40 ml;
- LIGURIA – Club di A: Sampdoria 124,80 ml; Genoa 99,20 ml; Spezia 70,35 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Virtus Entella 6,55 ml;
- FRIULI-VENEZIA GIULIA – Club di A: Udinese 101,50 ml; Club di B: Pordenone 13,88 ml; Club di C: Triestina 6,55 ml;
- TRENTINO ALTO ADIGE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Sudtirol 5,45 ml; Trento 2,63 ml;
- VALLE D’AOSTA – Nessun club
|Regione
|Valore rose A
|Valore rose B
|Valore rose C
|Valore totale
|Lombardia
|1.455,55 mld
|124,26 ml
|35,65 ml
|1.615,46 mld
|Piemonte
|824,53 ml
|10,30 ml
|16,88 ml
|851,71 ml
|Emilia Romagna
|359,38 ml
|98,06 ml
|29,64 ml
|487,08 ml
|Veneto
|174,83 ml
|21,68 ml
|14,88 ml
|211,39 ml
|Liguria
|294,35 ml
|–
|6,55 ml
|300,9 ml
|Friuli-Venezia Giulia
|101,50 ml
|13,88 ml
|6,55 ml
|121,93 ml
|Trentino Alto Adige
|–
|–
|8,08 ml
|8,08 ml
|Valle D’Aosta
|–
|–
|–
|–
Centro Italia: Lazio in testa, Toscana la regione con più club in Serie C
Nel Centro Italia i club sono 23 e il loro valore totale è pari a 1.182,38 mld. Il Lazio si prende la vetta del Centro, mentre la Toscana risulta la regione con la maggiore rappresentanza in Serie C. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:
- LAZIO – Club di A: Roma 410,35 ml; Lazio 326,60 ml; Club di B: Frosinone 20,25 ml; Club di C: Viterbese 4,01 ml; Monterosi 2,93 ml; Latina 2,65 ml;
- TOSCANA – Club di A: Fiorentina 248,80 ml; Empoli 71,60 ml; Club di B: Pisa 15,34 ml; Club di C: Siena 4,99 ml; Pontedera 2,86 ml; Carrarese 3,80 ml; Montevarchi 2,45 ml; Grosseto 3,19 ml; Lucchese 3,23 ml; Pistoiese 3,43 ml;
- UMBRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Perugia 13,15 ml; Ternana 15,54 ml; Club di C: Gubbio 3,95 ml;
- MARCHE – Club di A: nessuno; Club di B: Ascoli 12,88 ml; Club di C: Ancona 3,20 ml; Vis Pesaro 3,65 ml; Fermana 3,53 ml.
|Regione
|Valore rose A
|Valore rose B
|Valore rose C
|Valore totale
|Lazio
|736,95 ml
|20,25 ml
|9,59 ml
|766,79 ml
|Toscana
|320,4 ml
|15,34 ml
|23,95 ml
|359,69 ml
|Umbria
|–
|28,69 ml
|3,95 ml
|32,64 ml
|Marche
|–
|12,88 ml
|10,38 ml
|23,26 ml
Sud Italia: Campania primo posto, ultimo Molise con un solo club in C
Il Sud Italia, infine, conta 29 squadre per un totale di 906,3 ml. La Campania detiene il primato meridionale, con 7 club dal valore di 599,18 ml, mentre il Molise chiude all’ultimo posto con un solo club in Serie C. Ecco la classifica dettagliata per ogni regione:
- CAMPANIA – Club di A: Napoli 517,75 ml; Salernitana 38,65 ml; Club di B: Benevento 26,38 ml; Club di C: Turris 3,58 ml; Juve Stabia 4,65 ml; Avellino 5,51 ml; Paganese 2,66 ml;
- SARDEGNA – Club di A: Cagliari 153,18 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Olbia 2,90 ml;
- CALABRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Reggina 16,13 ml; Cosenza 10,39 ml; Crotone 28,45 ml; Club di C: US Catanzaro 6,13 ml; Vibonese 3,38 ml;
- PUGLIA – Club di A: nessuno; Club di B: Lecce 27,30 ml; Club di C: Bari 8,58 ml; Taranto 2,93 ml; Monopoli 4,09 ml; Virtus Francavilla 3,68 ml; Foggia 3,70 ml; Fidelis Andria 3,35 ml;
- SICILIA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Palermo 5,45 ml; Catania 4,70 ml; Messina 4,05 ml;
- ABRUZZO – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Pescara 6,53 ml; Teramo 3,15 ml;
- BASILICATA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: AZ Picerno 2,76 ml; Potenza 3,85 ml;
- MOLISE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Città di Campobasso 2,44 ml.
|Regione
|Valore rose A
|Valore rose B
|Valore rose C
|Valore totale
|Campania
|556,4 ml
|26,38 ml
|16,04 ml
|599,18 ml
|Sardegna
|153,18 ml
|–
|2,90 ml
|156,08 ml
|Calabria
|–
|54,97 ml
|9,51 ml
|64,48 ml
|Puglia
|–
|27,30 ml
|26,33 ml
|53,63 ml
|Sicilia
|–
|–
|14,2 ml
|14,2 ml
|Abruzzo
|–
|–
|9,68 ml
|9,68 ml
|Basilicata
|–
|–
|6,61 ml
|6,61 ml
|Molise
|–
|–
|2,44 ml
|2,44 ml
ARTICOLO COMPLETO E FONTE:https://news.superscommesse.it/gli-speciali/2021/10/le-regioni-piu-ricche-in-base-al-valore-delle-rose-di-serie-a-b-e-c-vince-la-lombardia-con-oltre-1-miliardo-e-mezzo-lazio-e-campania-in-top-5-462188/amp/