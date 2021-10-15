Di seguito un comunicato diffuso da SuperNews:



SuperNews ha condotto uno studio sul valore delle rose dei club presenti in ogni regione italiana relativamente ai campionati di Serie A, B e C. In base ai dati riportati sul sito Transfermarkt, dalla nostra analisi è emerso che la Lombardia, con ben 17 squadre e un totale di 1.615,46 mld, è la regione più “ricca” di calcio e con il valore complessivo più alto, anche grazie ai suoi 17 club sparsi nei tre campionati sopra menzionati. Di seguito, invece, la top 5 delle regioni italiane con i valori più alti.

Regione Tot squadre in A, B e C Valore complessivo rose Lombardia 17 1.615,46 mld Piemonte 5 851,71 ml Lazio 6 766,79 ml Campania 7 599,18 ml Emilia Romagna 10 487,08 ml

Nord Italia: primato assoluto Lombardia con 17 club e 1.615,46 mld di valore complessivo

Il Nord Italia conta 48 squadre per un valore complessivo pari a 3.596,55 mld. La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di club, 17 in totale tra Serie A, B e C, mentre l’ultima regione di questa classifica è la Valle D’Aosta. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:

LOMBARDIA – Club di A: Inter 573,30 ml; Milan 466,90 ml; Atalanta 415,35 ml; Club di B: Brescia 37,48 ml; Cremonese 21,10 ml; Monza 50,18 ml; Como 15,50 ml; Club di C: Renate 3,43 ml; Albinoleffe 4,29 ml; Lecco 4,38 ml; Feralpisalò 4,06 ml; Seregno Calcio 2,66 ml; Mantova 2,83 ml; Giana Erminio 2,87 ml; Pro Patria 3,80 ml; Pergolettese 4,20 ml; Pro Sesto 3,13 ml;

PIEMONTE – Club di A: Juventus 640,40 ml; Torino 184,13 ml; Club di B: Alessandria 10,30 ml; Club di C: Pro Vercelli 4,50 ml; Juventus U23 12,38 ml;

EMILIA ROMAGNA – Club di A: Bologna 142,48 ml; Sassuolo 216,90 ml; Club di B: Parma 78,43 ml; Spal 19,63 ml; Club di C: Piacenza 4,60 ml; Fiorenzuola 2,15 ml; Reggiana 6,35 ml; Cesena 5,65 ml; Modena 7,68 ml; Imolese 3,21 ml;

VENETO – Club di A: Verona 108,45 ml; Venezia 66,38 ml; Club di B: Cittadella 9,75 ml; Vicenza 11,93 ml; Club di C: Padova 8,43 ml; Legnago Salus 3,05 ml; Virtus Verona 3,40 ml;

LIGURIA – Club di A: Sampdoria 124,80 ml; Genoa 99,20 ml; Spezia 70,35 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Virtus Entella 6,55 ml;

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Club di A: Udinese 101,50 ml; Club di B: Pordenone 13,88 ml; Club di C: Triestina 6,55 ml;

TRENTINO ALTO ADIGE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Sudtirol 5,45 ml; Trento 2,63 ml;

VALLE D’AOSTA – Nessun club

Regione Valore rose A Valore rose B Valore rose C Valore totale Lombardia 1.455,55 mld 124,26 ml 35,65 ml 1.615,46 mld Piemonte 824,53 ml 10,30 ml 16,88 ml 851,71 ml Emilia Romagna 359,38 ml 98,06 ml 29,64 ml 487,08 ml Veneto 174,83 ml 21,68 ml 14,88 ml 211,39 ml Liguria 294,35 ml – 6,55 ml 300,9 ml Friuli-Venezia Giulia 101,50 ml 13,88 ml 6,55 ml 121,93 ml Trentino Alto Adige – – 8,08 ml 8,08 ml Valle D’Aosta – – – –

Centro Italia: Lazio in testa, Toscana la regione con più club in Serie C

Nel Centro Italia i club sono 23 e il loro valore totale è pari a 1.182,38 mld. Il Lazio si prende la vetta del Centro, mentre la Toscana risulta la regione con la maggiore rappresentanza in Serie C. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:

LAZIO – Club di A: Roma 410,35 ml; Lazio 326,60 ml; Club di B: Frosinone 20,25 ml; Club di C: Viterbese 4,01 ml; Monterosi 2,93 ml; Latina 2,65 ml;

TOSCANA – Club di A: Fiorentina 248,80 ml; Empoli 71,60 ml; Club di B: Pisa 15,34 ml; Club di C: Siena 4,99 ml; Pontedera 2,86 ml; Carrarese 3,80 ml; Montevarchi 2,45 ml; Grosseto 3,19 ml; Lucchese 3,23 ml; Pistoiese 3,43 ml;

UMBRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Perugia 13,15 ml; Ternana 15,54 ml; Club di C: Gubbio 3,95 ml;

MARCHE – Club di A: nessuno; Club di B: Ascoli 12,88 ml; Club di C: Ancona 3,20 ml; Vis Pesaro 3,65 ml; Fermana 3,53 ml.

Regione Valore rose A Valore rose B Valore rose C Valore totale Lazio 736,95 ml 20,25 ml 9,59 ml 766,79 ml Toscana 320,4 ml 15,34 ml 23,95 ml 359,69 ml Umbria – 28,69 ml 3,95 ml 32,64 ml Marche – 12,88 ml 10,38 ml 23,26 ml

Sud Italia: Campania primo posto, ultimo Molise con un solo club in C

Il Sud Italia, infine, conta 29 squadre per un totale di 906,3 ml. La Campania detiene il primato meridionale, con 7 club dal valore di 599,18 ml, mentre il Molise chiude all’ultimo posto con un solo club in Serie C. Ecco la classifica dettagliata per ogni regione:

CAMPANIA – Club di A: Napoli 517,75 ml; Salernitana 38,65 ml; Club di B: Benevento 26,38 ml; Club di C: Turris 3,58 ml; Juve Stabia 4,65 ml; Avellino 5,51 ml; Paganese 2,66 ml;

SARDEGNA – Club di A: Cagliari 153,18 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Olbia 2,90 ml;

CALABRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Reggina 16,13 ml; Cosenza 10,39 ml; Crotone 28,45 ml; Club di C: US Catanzaro 6,13 ml; Vibonese 3,38 ml;

PUGLIA – Club di A: nessuno; Club di B: Lecce 27,30 ml; Club di C: Bari 8,58 ml; Taranto 2,93 ml; Monopoli 4,09 ml; Virtus Francavilla 3,68 ml; Foggia 3,70 ml; Fidelis Andria 3,35 ml;

SICILIA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Palermo 5,45 ml; Catania 4,70 ml; Messina 4,05 ml;

ABRUZZO – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Pescara 6,53 ml; Teramo 3,15 ml;

BASILICATA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: AZ Picerno 2,76 ml; Potenza 3,85 ml;

MOLISE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Città di Campobasso 2,44 ml.

Regione Valore rose A Valore rose B Valore rose C Valore totale Campania 556,4 ml 26,38 ml 16,04 ml 599,18 ml Sardegna 153,18 ml – 2,90 ml 156,08 ml Calabria – 54,97 ml 9,51 ml 64,48 ml Puglia – 27,30 ml 26,33 ml 53,63 ml Sicilia – – 14,2 ml 14,2 ml Abruzzo – – 9,68 ml 9,68 ml Basilicata – – 6,61 ml 6,61 ml Molise – – 2,44 ml 2,44 ml

ARTICOLO COMPLETO E FONTE:https://news.superscommesse.it/gli-speciali/2021/10/le-regioni-piu-ricche-in-base-al-valore-delle-rose-di-serie-a-b-e-c-vince-la-lombardia-con-oltre-1-miliardo-e-mezzo-lazio-e-campania-in-top-5-462188/amp/