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Bari: si inaugura oggi l’hub del cibo Coldiretti Puglia

15 Ottobre 2021
bari panorama

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Sarà inaugurato il 15 ottobre 2021 il grande mercato regionale dei contadini di Campagna Amica a Bari, il “Food Hub” del Made in Italy, luogo di riscoperta di uno stile di vita più consapevole ed informato legato al cibo di qualità, di prossimità, tipico del territorio. L’appuntamento è alle ore 17,30, in Piazza del Ferrarese, con il farmers market dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da tutta la regione che resterà aperto anche sabato 16 ottobre e domenica 17 ottobre per l’intera giornata.

Sarà anche un luogo di incontri, degustazioni, work shop  sul tema del cibo nei suoi molteplici risvolti sociali, economici, culturali e di costume, oltre agli show coking dei cuoci contadini degli agriturismi di Campagna Amica e al cibo di strada.

Sarà occasione per i contadini di celebrare assieme ai consumatori la Giornata Mondiale della Biodiversità sabato 16 ottobre a partire dalle ore 10,00, con le ricette della tradizione che recuperano gli avanzi, per la lotta allo spreco, l’assistenza alimentare e il diritto al cibo.

Nei mercati dei contadini si respira la cultura della campagna con il vociare tipico, i dialetti locali, il profumo e i sapori degli alimenti proposti, le informazioni e le notizie dalle campagne, le ricette della tradizione, la possibilità di assaggiare e molto altro ancora.


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