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Rt: Puglia 1,14 Indice di trasmissibilità corona virus, schizza in alto per l'Italia

15 Ottobre 2020
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Di Francesco Santoro:

Deciso incremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.14 (sette giorni fa era 1.01) oltrepassando ancora una volta la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 in tutte le regioni ad esclusione di Molise, Calabria e Basilicata. Mentre il sindaco Beppe Sala lancia l’allarme nell’area di Milano, dove «l’Rt è sopra 2». Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità sottolineano che «tutte le regioni, tranne una, hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente». In Italia «nel periodo 24 settembre -7 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,17». Complessivamente i focolai attivi sono 4.913, di cui 1.749 nuovi, «entrambi in aumento per la undicesima settimana consecutiva». Nel Paese «si osserva un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di Sars-CoV-2- concludono gli esperti di ministero della Salute e Iss- segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità elevata relativi alla diffusione del virus».


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