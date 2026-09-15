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Maltempo: parte della Puglia fra le regioni in allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è, in parte, la Puglia con il Salento (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile, licenza di pubblicazione CC-BY-SA).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per tredici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali e garganici, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.”


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