Quarta giornata del campionato di calcio di serie A. Fra le partite odierne, Torino-Lecce si gioca con inizio alle 15.
Serie C girone C, terza giornata: tra le gare in programma oggi Audace Cerignola-Giugliano e Team Altamura-Benevento entrambe con inizio alle 20,45.
Serie D girone H, seconda giornata: Costa d’Amalfi-Nocerina, Francavilla in Sinni-Virtus Francavilla Fontana, Ischia-Martina, Real Acerrana-Casarano (ore 15); Gravina in Puglia-Matera (ore 15,30); Fidelis Andria-Brindisi, Nardò-Palmese, Ugento-Angri (ore 16); Manfredonia-Città di Fasano (ore 16,30).