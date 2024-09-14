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Torino-Lecce, Audace Cerignola-Giugliano, Team Altamura-Benevento e la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

15 Settembre 2024
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Quarta giornata del campionato di calcio di serie A. Fra le partite odierne, Torino-Lecce si gioca con inizio alle 15.

Serie C girone C, terza giornata: tra le gare in programma oggi Audace Cerignola-Giugliano e Team Altamura-Benevento entrambe con inizio alle 20,45.

Serie D girone H, seconda giornata: Costa d’Amalfi-Nocerina, Francavilla in Sinni-Virtus Francavilla Fontana, Ischia-Martina, Real Acerrana-Casarano (ore 15); Gravina in Puglia-Matera (ore 15,30); Fidelis Andria-Brindisi, Nardò-Palmese, Ugento-Angri (ore 16); Manfredonia-Città di Fasano (ore 16,30).

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