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Puglia: 266458 positivi a test corona virus, incremento di 189 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 settembre 2021

189

Nuovi casi

13.864

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 73
Provincia di Taranto: 30
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 5
3.353

Persone attualmente positive

186

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

266.458

Casi totali

3.483.072

Test eseguiti

256.347

Persone guarite

6.758

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.979
Provincia di Bat: 27.916
Provincia di Brindisi: 21.109
Provincia di Foggia: 46.885
Provincia di Lecce: 30.538
Provincia di Taranto: 40.583
Residenti fuori regione: 980
Provincia in definizione: 468

 


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