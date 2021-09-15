Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 73
Provincia di Taranto: 30
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 5
3.353
Persone attualmente positive
186
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.979
Provincia di Bat: 27.916
Provincia di Brindisi: 21.109
Provincia di Foggia: 46.885
Provincia di Lecce: 30.538
Provincia di Taranto: 40.583
Residenti fuori regione: 980
Provincia in definizione: 468