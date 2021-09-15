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La Puglia premia oggi i suoi olimpionici Al Kursaal Santalucia di Bari

15 Settembre 2021
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Di Stefano Inchingolo:

L’appuntamento è alle 18 al teatro Kursaal Santalucia di Bari. “Orgoglio pugliese” per gli atleti di questa regione che (in ordine cronologico) da Vito Dell’Aquila a Luca Mazzone hanno portato all’Italia tante medaglie d’oro ma anche d’argento e di bronzo fra olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo. La manifestazione, voluta dal presidente della Regione Puglia, rappresenta anche un tributo ad atleti impegnati in discipline sportive che balzano all’attenzione generale una volta ogni quattro anni ma che sono la proiezione dello sport di base, da difendere e valorizzare soprattutto in un periodo di tale crisi.


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