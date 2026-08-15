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15 Agosto 2026
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Ferragosto: Puglia fra il codice rosso di Bari per il caldo e l’allerta temporali dalla fascia adriatica barese al Salento Precipitazioni previste nel pomeriggio

15 Agosto 2026
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Oggi solo Bari e Bolzano sono in codice rosso, fra le ventisette città campione secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore.

Buona parte della Puglia fra le regioni d’Italia oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.”

 

 

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