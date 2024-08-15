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Fritrak - Trasporto acqua

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Caldo: Bari, ferragosto in codice rosso. Anche domani Bollettino ondate di calore

15 Agosto 2024
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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 14/08/2024 15/08/2024 16/08/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello3 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello3 Livello3 Livello1
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello3 Livello1
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello3 Livello3 Livello3
.VERONA Livello3 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


Fritrak - Trasporto acqua




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