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2 Maggio 2026
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Caldo: Bari oggi codice verde, domani giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

15 Agosto 2023
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Bari, fra le città d’Italia prese a campione, è in codice verde oggi. Domani, come tutta la Puglia, verosimilmente si assisterà ad un incremento delle temperature considerato il codice giallo.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 14/08/2023 15/08/2023 16/08/2023
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello0 Livello0 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello2
.BOLZANO Livello2 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello2 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello2 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello0 Livello0 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello0 Livello1
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello0
.MILANO Livello1 Livello1 Livello1
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello1
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello2
.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello0 Livello1
.ROMA Livello0 Livello1 Livello1
.TORINO Livello1 Livello1 Livello1
.TRIESTE Livello1 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello0 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello1 Livello2
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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