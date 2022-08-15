rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1431635 positivi a test corona virus, incremento di 626 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

15 Agosto 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 15 agosto 2022

626

Nuovi casi

4.474

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 158
Provincia di Bat: 37
Provincia di Brindisi: 70
Provincia di Foggia: 56
Provincia di Lecce: 206
Provincia di Taranto: 74
Residenti fuori regione: 24
Provincia in definizione: 1
37.475

Persone attualmente positive

391

Persone ricoverate in area non critica

15

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.431.635

Casi totali

12.318.337

Test eseguiti

1.385.242

Persone guarite

8.918

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 462.730
Provincia di Bat: 124.859
Provincia di Brindisi: 135.168
Provincia di Foggia: 203.291
Provincia di Lecce: 291.604
Provincia di Taranto: 194.787
Residenti fuori regione: 14.359
Provincia in definizione: 4.837

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione