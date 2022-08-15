Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 15 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 158
Provincia di Bat: 37
Provincia di Brindisi: 70
Provincia di Foggia: 56
Provincia di Lecce: 206
Provincia di Taranto: 74
Residenti fuori regione: 24
Provincia in definizione: 1
37.475
Persone attualmente positive
391
Persone ricoverate in area non critica
15
Persone in terapia intensiva
1.385.242
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 462.730
Provincia di Bat: 124.859
Provincia di Brindisi: 135.168
Provincia di Foggia: 203.291
Provincia di Lecce: 291.604
Provincia di Taranto: 194.787
Residenti fuori regione: 14.359
Provincia in definizione: 4.837