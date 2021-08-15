A nord ed a sud della Puglia i due impianti di stoccaggio che, stando all’organizzazione non governativa Clear Air Task Force, sono gravati da perdite di metano. Si trovano a Candela ed a Masseria del Capitano. Anche in Basilicata, vedi Tempa Rossa e Moliterno, è stata registrata una situazione analoga così come negli impianti di altre regioni. Queste le località, secondo l’indagine. I video realizzati, con telecamere a raggi infrarossi tarare per immortalare le emissioni invisibili ad occhio nudo, da James Turitto sono visibili su cutmethane.eu

Bordolano, Fornovo, Ripalta, Garaguso, Pineto, Sabbioncello, Panigaglia, Torrente Tona, Roseto, Falconara, Melizzano, Fiume Treste, Centro Oli Tempa Rossa, Candela, Moliterno, San Potito e Cotignola, Fano, Sergnano, Cavone, Minerbio, Terranuova Bracciolini, Masseria del Capitano, Gallese, Santo Stefano.

“Secondo Catf, con politiche adeguate e tecnologie già disponibili è possibile tagliare le emissioni di questo gas in Europa del 70% al 2025” è riportata Il Fatto quotidiano che ne dà notizia.