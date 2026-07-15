Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

DEMANIO E PATRIMONIO



La Giunta ha concesso all’ADISU-Puglia, a titolo gratuito e per la durata di anni trenta, il diritto di superficie, dell’immobile: “Uffici Regionali” della Regione Puglia (ex. ENALC) di via Celso Ulpiani. Insieme al vicino “Hotel Campus” diventerà una sede per residenze universitarie, così come previsto dal progetto redatto dall’Asset con Adisu. La costituzione del diritto di superficie si perfezionerà con la materiale disponibilità, ad avvenuto trasferimento degli uffici regionali nel nuovo edificio sito nel compendio di Via Gentile, prevista per il secondo semestre del 2028 e, comunque, entro il 2030.

FORESTE

La Giunta ha approvato gli indici boschivi dei Comuni della Puglia, in attuazione e ulteriore integrazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia, quale strumento scientifico e procedurale necessario a connettere la realtà biofisica del territorio con l’attività di programmazione forestale.



SANITA’



Per il progetto CCM 2024 “Salute Inclusiva: rete multisettoriale per la valutazione dei bisogni, dell’accesso ai servizi sanitari e del carico di malattia da infezioni a trasmissione sessuale nelle popolazioni vulnerabili”, La Giunta ha ratificato gli accordi sottoscritti tra le Unità Operative e la Regione Puglia, contente la corretta articolazione dell’art. 4 “Finanziamento”.

DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO



La Giunta ha approvato l’incremento di risorse disponibili dell’Avviso per la selezione di interventi finalizzati al miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale” a valere sulla sub Az. 2.5.3, apportando una variazione per euro 11.224.503,31. L’avviso consente di favorire l’attuazione di investimenti volti al ripristino dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua al fine di integrare le politiche di riduzione dei rischi da esondazione con le politiche di ripristino e mantenimento degli habitat ripariali attraverso la riconnessione fluviale.

FORMAZIONE

Approvata la variazione di bilancio per un importo di € 6.145.823,00 al fine di finanziare i progetti di offerta formativa pluriennale di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale, nell’ambito dei percorsi triennali di IeFP finalizzati al conseguimento della qualifica professionale e dei percorsi di IV anno finalizzati al conseguimento del diploma professionale.

ASSISTENZA SOCIOSANITARIA



Approvato si propone il Documento di indirizzo regionale per il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nell’attuazione degli interventi del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – Area di intervento “Prendersi cura della Salute Mentale”, con particolare riferimento alla diffusione della metodologia del Budget di Salute, alla realizzazione dei Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati e all’implementazione e rafforzamento dei Centri Diurni co-gestiti.



^^^

La Giunta dà il via libera all’integrazione dei componenti del Tavolo Tecnico Regionale per le Demenze con i Responsabili dei due Centri di diagnosi e cura per le demenze in rappresentanza dei due Policlinici di Bari e di Foggia. Il tavolo è aggiornato con i seguenti componenti:

• Referente Clinico del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) presso la UOC Neurologia Universitaria “L. Amaducci” — Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

• Referente Clinico del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) presso la UOC Neurologia Ospedaliera — Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;

• Referente Clinico del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) presso la UOC Medicina Interna Universitaria — Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

SVILUPPO ECONOMICO



Il provvedimento approva, ai sensi della Legge regionale 20/2003 sul “Partenariato per la Cooperazione”, il Programma annuale e le Linee di indirizzo per la predisposizione dell’Avviso pubblico 2026, in coerenza con il Piano triennale 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione tra le dimensioni ambientale, sociale ed economica alla base dei processi di sviluppo, sostenendo interventi di partenariato tra comunità locali, cooperazione internazionale e promozione della cultura e della tutela dei diritti umani.

Le Linee di indirizzo definiscono gli elementi necessari alla pubblicazione dell’Avviso pubblico 2026 per la concessione di contributi a sostegno di proposte progettuali. In particolare, individuano le finalità e i temi prioritari, i Paesi e i settori di intervento, i requisiti di partecipazione, le tipologie e la durata dei progetti, i criteri di valutazione e le modalità relative alle spese ammissibili e alle eventuali variazioni delle iniziative finanziate.

La predisposizione delle Linee di indirizzo è stata accompagnata da un percorso partecipativo realizzato attraverso la piattaforma Puglia Partecipa, che ha consentito di acquisire i contributi e le valutazioni dei soggetti iscritti all’Albo regionale previsto dalla Legge regionale 20/2003.

Con lo stesso provvedimento vengono inoltre approvate le variazioni al Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 necessarie a incrementare di 150 mila euro le risorse destinate all’Avviso pubblico 2026, portando la dotazione finanziaria complessiva a 370 mila euro.