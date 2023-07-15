Di seguito un comunicato diffuso da Holidu:

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 spiagge italiane del 2023, utilizzando i dati di Instagram e TikTok.

Posizione Nomi spiagge Regione Instagram Tik Tok 1 Porto Selvaggio Puglia 63354 3100247 2 Boccadasse Liguria 129994 1800621 3 Porto Pino Sardegna 83889 1557200 4 San Pietro in Bevagna Puglia 44416 2100000 5 Mari Pintau Sardegna 29640 2200017 6-49 … 50 Varigotti Liguria 121 0

Fonte e classifica completa di posizioni, dati intermedi e località di ciascuna spiaggia sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#migliori-spiagge

Porto Selvaggio, Boccadasse e Porto Pino sul podio

Una delle spiagge simbolo della Puglia, quella di Porto Selvaggio in località Nardò sembra essere la più amata delle spiagge italiane con oltre 63000 visualizzazioni su Instagram e addirittura oltre 3 milioni di su TikTok, precedendo la spiaggia di Boccadasse in Liguria che di view ne ha quasi 130 mila su Instagram ma 1,8 milioni su TikTok, e Porto Pino, frazione del comune di Sant’Anna Arresi, in provincia del Sud Sardegna in Sardegna. Completano la top 5 San Pietro in Bevagna, facente parte del comune di Manduria in Puglia e Mari Pintau, nel Golfo di Cagliari.

Dominio assoluto della Sardegna. Seguono ben distaccate Puglia e Liguria.

Ad avere un numero impressionante di spiagge nella top 50 è la Sardegna che ne piazza ben 39 su 50 in classifica di cui ben 7 in top 10. Oltre alle già menzionate Porto Pino e Mari Pintau, anche Porto Giunco, Su Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e Cala Domestica a conclusione della top 10. Seguono ben distaccate Puglia e Liguria con 3 spiagge ciascuna; se per la prima si aggiunge alle due spiagge già menzionate anche la Spiaggia del Frascone in località Porto Cesareo, per la Liguria, oltre alla menzionata Boccadasse, anche Bonassola e Varigotti. Una spiaggia in meno per la Toscana, rappresentata da due spiagge dell’Isola d’Elba: si tratta Spiaggia della Padulella in località Portoferraio, e dalla Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell’Elba. Una spiaggia ciascuna per Marche, Calabria e Abruzzo.

La classifica completa delle top 50 spiagge con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#migliori-spiagge

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, abbiamo estratto i dati dai conteggi dei post su Instagram, così come dalle visualizzazioni su TikTok, utilizzando il nome della spiaggia come hashtag. Nei casi in cui il nome includeva caratteri speciali, è stato utilizzato il nome completo o il nome più comune.

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di Luglio 2023.

A proposito di Holidu:

La missione di Holidu è quella di consentire agli host e agli ospiti di trarre il massimo beneficio da

una casa vacanze rendendo semplici sia la ricezione da parte degli host che la prenotazione da

parte degli ospiti. L’azienda offre un ampio catalogo di case vacanza ben curate e verificate al fine di

rendere la prenotazione per gli ospiti libera da dubbi e piena unicamente della gioia che ogni viaggio

sa regalare. Con il marchio Bookiply, la piattaforma di software e servizi consente ai proprietari di

attirare più prenotazioni riducendo al minimo gli sforzi. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno

fondato Holidu nel 2014. L’azienda, in rapida crescita, impiega 500 persone e ha sede a Monaco di

Baviera. Inoltre può contare su uffici locali nelle più gettonate destinazioni di viaggio d’Europa.

www.holidu.it e www.bookiply.it

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(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)