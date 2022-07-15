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Vaccini, quarta dose: “significativa affluenza” nel primo giorno tra Foggia e provincia. Italia, i numeri Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

15 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Foggia-policlinico Riuniti di Foggia:

Ha preso ufficialmente il via anche in provincia di Foggia la nuova fase della campagna vaccinale anti COVID con la somministrazione della seconda dose di richiamo agli over 60 e alle persone fragili over 12.

Significativa l’affluenza registrata nei 14 Punti Vaccinali operativi, per l’intera giornata di ieri, in modalità “open day”.

Ieri mattina, all’avvio delle attività dell’hub vaccinale dell’Ospedale D’Avanzo, erano presenti anche i Commissari Straordinari della ASL Foggia Antonio Nigri e del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone, insieme ai rispettivi Direttori Sanitari Franco Mezzadri e Leonardo Miscio.

Un’occasione per visitare insieme la storica struttura, accompagnati dalla Direttrice della Struttura Complessa di Igiene Universitaria Rosa Prato e per rinnovare la stretta collaborazione tra le due Aziende Sanitarie.

La campagna vaccinale proseguirà nei 18 centri operativi in provincia di Foggia, nei quali sarà possibile accedere liberamente oppure previa prenotazione (attraverso: Sportello CUP, portale online “la Puglia ti vaccina”, mail “prenota@aslfg.it).

Parallelamente, è partita la somministrazione della quarta dose (detta anche seconda dose di richiamo o second booster) alle persone fragili over 12, chiamate direttamente dai centri di cura.

L’accesso alla vaccinazione resta aperto anche a tutti i cittadini che devono ancora ricevere la prima, la seconda dose o il primo richiamo.

Si rinnova, pertanto, l’invito alla vaccinazione anche per coloro che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster), come già raccomandato.

Il completamento dei cicli di vaccinazione e la somministrazione della terza e quarta dose (per le categorie attualmente previste) sono fondamentali per mantenere una elevata risposta immunitaria e prevenire le conseguenze più gravi della malattia.

Il calendario delle attività dei Centri vaccinali della provincia di Foggia è consultabile al link:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36044/calendario-hub-mese-di-luglio-2022

—–

IImmagini diffuse dal ministero della Salute.

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