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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Da oggi di nuovo il gran caldo: non ancora in Puglia, codice verde per Bari Meteo

15 Luglio 2022
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Secondo le previsioni, oggi ricomincia il gran caldo in Italia con l’anticiciclone africano. Peraltro inizia da ovest e dunque la Puglia, almeno per l’inizio, sembra risparmiata da ondate di calore ai livelli, se non oltre, quelle del recente Caronte.

Dal bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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