Di Francesco Santoro:

Diminuiscono gli attualmente positivi al Covid per 100mila abitanti (sono 43), ma dopo diverse settimane torna a salire il dato dei nuovi contagi (+29,1 per cento). Buone notizie giungono dagli ospedali, nonostante il dato sulle infezioni: l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid sia in area medica che nelle terapie intensive si ferma al 2 per cento. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia.

Vaccinazioni

La Puglia è la seconda regione con la più alta percentuale di vaccinati (63,3 per cento). Il 44,1 per cento della popolazione ha completato il ciclo, mentre il 19,2 per cento ha ricevuto almeno una dose. Meglio ha fatto solo la Lombardia (66,3 per cento). La campagna di immunizzazione procede speditamente: i dati aggiornati a ieri confermano la straordinaria capacità di somministrazione emersa dei mesi scorsi. Il 92,8 per cento degli ultraottantenni ha ricevuto sia la prima che la seconda dose di siero anti-Covid e il 4,3 per cento una. Per le persone d’età compresa tra 70 e 79 anni, invece, le percentuali sono dell’80,4 per cento con due dosi e del 13,5 per cento con una. Mentre per la fascia 60-69 anni, le percentuali sono del 66,5 per cento con due e del 22,9 per cento con una dose. In entrambi i casi la performance è da primato in Italia. Gimbe evidenzia, infine, che appena il 7,2 per cento degli ultrasessantenni risulta non vaccinato: un dato migliore rispetto alla media nazionale (12,4 per cento).