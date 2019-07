Regione Puglia, 318 milioni di euro per servizio idrico e depurazione

Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato la rimodulazione degli interventi per il “miglioramento servizio idrico integrato per usi civili,potenziamento delle reti e presidi depurativi di ogni agglomerato pugliese,al fine della sostenibilità ambientale e salvaguardia dei recapiti finali e corpi idrici”.

Il finanziamento—pari a 318.063.779,34 euro– sgorga dal Programma operativo Puglia 2014-2020(euro 237.599.298) e dai proventi tariffari riconducibili all’Autorità idrica pugliese(euro 80.464.481,66).

Gli Uffici regionali competenti e i tecnici dell’Autorità idrica hanno verificato l’ammissibilità dei progetti,stabilendo di destinare il 65% del sovvenzionamento al comparto idrico-fognario e il restante 35% a quello depurativo.

Quindi la selezione delle opere da finanziare secondo l’ordine di priorità e caratterizzate da un elevato grado di coerenza a fronte degli obiettivi specifici.

Il programma generale ideato,nell’anno 2016, dal soggetto gestore Acquedotto Pugliese spa va realizzato “…negli anni 2016-2019 nonché gli interventi da avviare nello stesso periodo e i cui effetti si estendono fino al 2022”.

L’elenco definitivo, delle 72 attività finanziate e da mettere in pratica, è stato vidimato dalla Commissione tecnica di valutazione.

Qui la lista degli interventi.

ELENCO DEPURATI E RETI IDRICHE FINANZIATI