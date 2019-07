Monacizzo: torna don Adriano

Di seguito il comunicato:

Torna a Monacizzo Don Adriano Gennari

Il 16 e 17 luglio 2^ Giornata di Evangelizzazione

Si rinnova l’appuntamento con Don Adriano Gennari, sacerdote al Cottolengo a Torino, iniziatore e animatore del “Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione”, comunità di fede in cammino, e fondatore della omonima Associazione di volontariato – O.N.L.U.S. (qui la sua storia e le tante testimonianze delle sue opere di intercessione https://www.cenacoloeucaristico.it/index.php/testimonianze/testimonianze-2019) . Su iniziativa del Gruppo Carismatico “Pescatori di Uomini” di Monacizzo, con il patrocinio del Comune di Torricella e la collaborazione del PTHM (Prioratus Templi Hierosolimitani Mikaelis), Balivato di Puglia, nei giorni 16 e 17 luglio p.v. si terrà a Monacizzo la seconda giornata di Evangelizzazione. Come già avvenuto lo scorso anno si prevede la presenza di centinaia di fedeli nella piccola località ionica, con pullman provenienti da diverse regioni. Al centro dell’incontro le preghiere di intercessione che si terranno nei due giorni. Don Adriano non ama a parlare di guarigioni ma con la preghiera promuove la intercessione che, attraverso la Fede, può intervenire laddove le sole forze umane non arrivano. Di queste intercessioni, che naturalmente portano spesso a parlare di miracolo, vi sono numerosissime testimonianze. Durante la sua presenza a Monacizzo il sacerdote ascolta tantissimi fedeli prima di partecipare alle solenni cerimonie programmate nei due giorni. Anche questo anno il PTHM, organizzazione laica di ispirazione cristiana, offrirà la propria testimonianza con una ampia delegazione.

Questo il programma dei due giorni:

MARTEDI’ 16 LUGLIO MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

08.00 Esposizione SS. Sacramento 08.00 Esposizione SS. Sacramento

Inizio colloquio personali Inizio colloqui personali

18.30 Santo Rosario guidato dal Gruppo Gesù Misericordioso 18,30 Santo Rosario guidato dal Gruppo San Pio

19.00 Santa Messa

Esposizione SS. Sacramento

Preghiera di intercessione per i sofferenti

Benedizione 19.00 Santa Messa

Esposizione SS. Sacramento

Preghiera di intercessione per i sofferenti

Benedizione

Processione con il SS.Sacramento