L’immagine è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. La Sicilia occidentale in codice rosso, fra le varie altre regioni in allerta la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli su tutto il territorio regionale, fino a localmente moderati sulla Puglia centrale; dalla tarda serata si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.