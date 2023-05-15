Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante occidentale della Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati;
Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali sul versante ionico con ulteriori rinforzi sulle zone costiere, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.