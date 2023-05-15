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Elezioni amministrative: risultati nei 51 Comuni pugliesi ELENCO Otto ballottaggi. Pietramontecorvino: sindaco eletto per sette voti, San Pietro Vernotico per otto

15 Maggio 2023
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Pietramontecorvino: Zuppa sindaco con 860 voti, sette in più dello sfidante Giallella. San Pietro Vernotico: Argentieri sindaca con 3565 voti, otto più dello sfidante Rizzo. In otto Comuni pugliesi si andrà al ballottaggio: voto il 28 ed il 29 maggio.

(fonte: Eligendo, ministero dell’Interno)

Legenda: in neretto riferito al Comune il risultato definitivo, in corsivo il ballottaggio

 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Acquaviva delle Fonti – Francesca Pietroforte (cs) 38,06/Marco Lenoci (cd) 37,09

Altamura – Vitantonio Petronella (civ) 46,46/Giovanni Moramarco (cd) 42,09

Casamassima – Giuseppe Nitti (civ) 76,51

Mola di Bari – Giuseppe Colonna (cs) 46,54/Francesco Brunetti (cd) 29,46

Monopoli – Angelo Annese (cd) 70,53

Noci – Francesco Intini (civ) 42,81/Fortunato Mezzapesa (civ) 23,42

Poggiorsini – Pietro Picerno (civ) 53,58

Toritto – Dionisio detto Dino Rotunno (civ) 55,33

Valenzano – Giampaolo Romanazzi (civ) 46,08/Maria Morisco (cd) 38,23

 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Bisceglie – Angelantonio Angarano (cd) 36,88/Francesco Carlo Spina (cd) 34,3

Margherita di Savoia – Bernardo Lodispoto (civ) 69,3

 

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi – Giuseppe detto Pino Marchionna (cd) 43,99/Roberto Fusco (cs) 33,34

Carovigno – Massimo Vittorio Lanzilotti (civ) 37,4/Vincenzo Radisi (civ) 33,9

Francavilla Fontana – Antonella Denuzzo (cs) 53,53

Oria – Cosimo Ferretti (civ) 37,38

Ostuni – Angelo Pomes (cs) 63,41

San Donaci – Giancarlo Miccoli (civ) 56,08

San Pietro Vernotico – Maria Lucia Argentieri (civ) 50,06

Torre Santa Susanna – Michele Saccomanno (civ) 59,42

 

PROVINCIA DI FOGGIA

Anzano di Puglia – Paolo Lavanga (civ) 81,54

Ascoli Satriano – Vincenzo Sarcone (civ) 33,27

Bovino – Stefania Russo (civ) 53,74

Carapelle – Umberto detto Roberto Di Michele (civ) 53,69

Castelluccio Valmaggiore – Pasquale Marchese (civ) 94,6

Faeto – Michele Pavia (civ) 52,62

Peschici – Luigi D’Arenzo (civ) 75,38

Pietramontecorvino – Domenico Alfonso Zuppa (civ) 50,2

San Marco la Catola – Luigi Piacquadio (civ) 63,55

San Paolo di Civitate – Costantino Rubino (civ) 30,53

Vico del Gargano – Raffaele Sciscio (civ) 90,85

 

PROVINCIA DI LECCE

Alezio – Andrea Vito Barone (civ) 62,18

Giurdignano – Laura Monica Gravante (civ) 71,54

Montesano Salentino – Giuseppe Maglie (civ) 76,45

Otranto – Francesco Bruni (civ) 53,61

Salve – Francesco Villanova (civ) 55,95

San Donato di Lecce – Alessandro Quarta (civ) 52,71

Sannicola – Graziano Scorrano (civ) 61,84

Santa Cesarea Terme – Pasquale Bleve (civ) 54,45

Spongano – Luigi detto Gigi Rizzello (civ) 79,05

Squinzano – Mario Pede (civ) 36,07

Surbo – Oronzo detto Ronny Trio (civ) 31,4

Veglie – Mariarosaria De Bartolomeo (civ) 57,95

Vernole – Mauro De Carlo (civ) 52,11

 

PROVINCIA DI TARANTO

Castellaneta – Giambattista Di Pippa (cs) 55,79

Crispiano – Luca Lopomo (civ) 49,4

Lizzano – Lucia Palombella (civ) 54,32

Monteiasi – Cosimo Ciura (civ) 62,69

Palagianello – Giuseppe Gasparre (civ) 51,79

Pulsano – Pietro D’Alfonso (civ) 37,92

Roccaforzata – Michelangelo Serio (civ) 51,64

San Marzano di San Giuseppe – Francesco Leo (civ) 59,25

 

 


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