Pietramontecorvino: Zuppa sindaco con 860 voti, sette in più dello sfidante Giallella. San Pietro Vernotico: Argentieri sindaca con 3565 voti, otto più dello sfidante Rizzo. In otto Comuni pugliesi si andrà al ballottaggio: voto il 28 ed il 29 maggio.
(fonte: Eligendo, ministero dell’Interno)
Legenda: in neretto riferito al Comune il risultato definitivo, in corsivo il ballottaggio
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Acquaviva delle Fonti – Francesca Pietroforte (cs) 38,06/Marco Lenoci (cd) 37,09
Altamura – Vitantonio Petronella (civ) 46,46/Giovanni Moramarco (cd) 42,09
Casamassima – Giuseppe Nitti (civ) 76,51
Mola di Bari – Giuseppe Colonna (cs) 46,54/Francesco Brunetti (cd) 29,46
Monopoli – Angelo Annese (cd) 70,53
Noci – Francesco Intini (civ) 42,81/Fortunato Mezzapesa (civ) 23,42
Poggiorsini – Pietro Picerno (civ) 53,58
Toritto – Dionisio detto Dino Rotunno (civ) 55,33
Valenzano – Giampaolo Romanazzi (civ) 46,08/Maria Morisco (cd) 38,23
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Bisceglie – Angelantonio Angarano (cd) 36,88/Francesco Carlo Spina (cd) 34,3
Margherita di Savoia – Bernardo Lodispoto (civ) 69,3
PROVINCIA DI BRINDISI
Brindisi – Giuseppe detto Pino Marchionna (cd) 43,99/Roberto Fusco (cs) 33,34
Carovigno – Massimo Vittorio Lanzilotti (civ) 37,4/Vincenzo Radisi (civ) 33,9
Francavilla Fontana – Antonella Denuzzo (cs) 53,53
Oria – Cosimo Ferretti (civ) 37,38
Ostuni – Angelo Pomes (cs) 63,41
San Donaci – Giancarlo Miccoli (civ) 56,08
San Pietro Vernotico – Maria Lucia Argentieri (civ) 50,06
Torre Santa Susanna – Michele Saccomanno (civ) 59,42
PROVINCIA DI FOGGIA
Anzano di Puglia – Paolo Lavanga (civ) 81,54
Ascoli Satriano – Vincenzo Sarcone (civ) 33,27
Bovino – Stefania Russo (civ) 53,74
Carapelle – Umberto detto Roberto Di Michele (civ) 53,69
Castelluccio Valmaggiore – Pasquale Marchese (civ) 94,6
Faeto – Michele Pavia (civ) 52,62
Peschici – Luigi D’Arenzo (civ) 75,38
Pietramontecorvino – Domenico Alfonso Zuppa (civ) 50,2
San Marco la Catola – Luigi Piacquadio (civ) 63,55
San Paolo di Civitate – Costantino Rubino (civ) 30,53
Vico del Gargano – Raffaele Sciscio (civ) 90,85
PROVINCIA DI LECCE
Alezio – Andrea Vito Barone (civ) 62,18
Giurdignano – Laura Monica Gravante (civ) 71,54
Montesano Salentino – Giuseppe Maglie (civ) 76,45
Otranto – Francesco Bruni (civ) 53,61
Salve – Francesco Villanova (civ) 55,95
San Donato di Lecce – Alessandro Quarta (civ) 52,71
Sannicola – Graziano Scorrano (civ) 61,84
Santa Cesarea Terme – Pasquale Bleve (civ) 54,45
Spongano – Luigi detto Gigi Rizzello (civ) 79,05
Squinzano – Mario Pede (civ) 36,07
Surbo – Oronzo detto Ronny Trio (civ) 31,4
Veglie – Mariarosaria De Bartolomeo (civ) 57,95
Vernole – Mauro De Carlo (civ) 52,11
PROVINCIA DI TARANTO
Castellaneta – Giambattista Di Pippa (cs) 55,79
Crispiano – Luca Lopomo (civ) 49,4
Lizzano – Lucia Palombella (civ) 54,32
Monteiasi – Cosimo Ciura (civ) 62,69
Palagianello – Giuseppe Gasparre (civ) 51,79
Pulsano – Pietro D’Alfonso (civ) 37,92
Roccaforzata – Michelangelo Serio (civ) 51,64
San Marzano di San Giuseppe – Francesco Leo (civ) 59,25