Di Nino Sangerardi:

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Puglia ha ratificato lo schema d’accordo riguardo il progetto “Parcovie 2030.Terre rurali d’Europa.Recovery Plan Next Generation Pon Interregionale”. Iniziativa di cui sono protagonisti anche i Consigli regionali di Abruzzo,Basilicata,Calabria, Campania,Lazio e Molise.

Si punta a valorizzare il sistema sociale e economico delle terre rurali che nel passato ha generato imprese,attività commerciali e culturali,creare nuova occupazione e green economy,schivare lo spopolamento,rigenerare i borghi e le aree interne e marginali collegate tra di loro dalle vie della transumanza e percorsi agropastorali.

Un programma speciale che ha per oggetto il rilievo e recupero delle zone di esodo da mettere in opera tramite interventi integrati di sistemazione,accessibilità e riuso, in termini di sostenibilità,ecologia e riequilibrio del dissesto territoriale, coinvolgimento delle comunità locali all’interno di un’economia circolare, visitabilità e accoglienza turistica.

Per quanto riguarda i finanziamenti sono riconducibili al Piano operativo nazionale Italia Progetto per il Sud,alla nuova programmazione europea 2021-2028 in sinergia con altri Stati europei.

I sette Consigli regionali hanno individuato quale capofila dell’accordo e Parcovie 2030 il Consiglio regionale dell’Abruzzo nella persona di Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio regionale abruzzese.

Prevista la Cabina di regia nazionale formata dai rappresentanti delle entità regionali, pubblico e privato, coordinata da Asvir Moligal(agenzia per lo sviluppo rurale del Molise Gal scarl),ampliata con l’ingresso dei presidenti dei Consigli regionali e da un tavolo tecnico(un esperto per ogni Regione). Il presidente di tale struttura sarà nominato dopo l’insediamento della stessa sulla base di una turnazione condivisa tra le parti.

Durata della convenzione, anni dieci.

Lunedì 17 maggio,ore 12,30, si terrà in modalità videoconferenza la presentazione del Programma Parcovie 2030 a cui parteciperanno i presidenti dei Consigli regionali Roberto Ciambetti(Veneto),Loredana Capone(Puglia),Lorenzo Sospiri(Abruzzo),Carmine Cicala(Basilicata),Gennaro Oliviero(Campania),Dino Contini(Marche),Salvatore Micone(Molise),Stefano Allasia(Piemonte).