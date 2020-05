Bari, morta una 53enne uccisa da un palo volato per le raffiche. Nel resto d'Italia: nubifragio a Milano, esondano Lambro e Seveso

Anche oggi una giornata calda, stando alla previsione. Ma non saranno, sempre secondo la previsione, i 36 gradi di Foggia o i 34 e mezzo di Barletta o i 31 di Brindisi registrati ieri. Si prospettano temperature massime di 28-30 gradi per la Puglia con qualche picco superiore ai trenta. Dal pomeriggio un’attenuazione del vento. Il vento da quadranti meridionali che ieri ha provocato a Bari la morte di una 53enne centrata da un palo.

Vento che ha caratterizzato anche, con temperature in alcuni casi superiori ai venti gradi, anche la notte in Puglia. In quanto al resto d’Italia, maltempo al nord: nubifragio a Milano nella notte, ad esempio. Esondazione di Lambro e Seveso.