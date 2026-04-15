rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Fs sud est subentra a Ferrovie sud est Delibera di giunta regionale

15 Aprile 2026
treno martina lecce binari maggiore contrasto

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale ieri ha dato il via libera al subentro di FS Sud Est S.r.l. nei contratti e negli investimenti di Ferrovie del Sud Est.
Il provvedimento giunge a valle di studi e approfondimenti che hanno interessato diverse vicende intercorse negli ultimi mesi: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sul contributo statale da 70 milioni di euro, il percorso di ristrutturazione del debito e la sua omologazione, insieme alle diverse posizioni emerse nel settore del trasporto pubblico e nelle sedi istituzionali nazionali ed europee.

È dentro questo contesto che la Regione Puglia, con la delibera approvata ieri dalla Giunta, ha scelto di autorizzare il subentro della nuova società, costituita a fine gennaio 2026, chiamata a ereditare l’intero ramo operativo.

“Abbiamo tenuto conto di un confronto ampio che ha coinvolto istituzioni, lavoratori e operatori del settore — chiarisce l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese —. Il nostro compito è stato quello di tenere insieme il rispetto delle regole, la tutela del lavoro e il diritto dei cittadini a un servizio essenziale”.

Il provvedimento regionale consente il passaggio integrale dei contratti di servizio ferroviari e automobilistici, della gestione dell’infrastruttura e dei 21 programmi di investimento finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei – inclusi FSC, FESR e PNRR – senza modifiche nelle condizioni e senza interruzioni operative.

Si tratta di interventi strategici, in molti casi già in fase avanzata e con scadenze ravvicinate, che riguardano l’ammodernamento della rete, l’elettrificazione, il rinnovo dell’armamento ferroviario, l’installazione di tecnologie per la sicurezza della circolazione e l’acquisto di nuovo materiale rotabile.

“C’è un punto che per noi è decisivo – sottolinea Piemontese –: non fermare gli investimenti, soprattutto quelli sulla sicurezza e sull’ammodernamento della rete. Parliamo di interventi già finanziati e in alcuni casi prossimi alle scadenze: bloccarli o rallentarli avrebbe significato perdere risorse e ritardare il miglioramento del servizio”.

Uno dei nodi più sensibili del confronto è stato proprio quello della continuità del servizio e dei cantieri: il rischio, più volte evidenziato nel dibattito pubblico, era quello di rallentamenti nella fase di transizione, con effetti diretti su utenti e territori.

Altro punto centrale: l’occupazione. Il piano di ristrutturazione prevede il trasferimento di tutti i rapporti di lavoro alla nuova società, tema su cui si è concentrata una parte rilevante del confronto.
“Abbiamo preteso garanzie precise – aggiunge Piemontese –: nessuna perdita occupazionale, piena continuità dei rapporti di lavoro, mantenimento delle competenze. Il capitale umano è la prima infrastruttura di questo sistema”.

La decisione della Regione Puglia si fonda sulla valutazione dell’interesse pubblico alla continuità del servizio e degli investimenti, accompagnata dalla verifica dei requisiti della nuova società sotto il profilo tecnico, economico e organizzativo.

Con il nulla osta al subentro, si chiude una fase complessa e si apre una nuova partita, che sarà misurata sulla capacità di FS Sud Est di tradurre il riassetto societario in un concreto rafforzamento della mobilità pugliese, a partire proprio dalla sicurezza e dall’innovazione delle infrastrutture.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione