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Puglia, autostrada: la prossima notte chiuso il tratto Acquaviva delle Fonti-Bari sud Lavori: da mercoledì sera all'alba di giovedì interdetto il casello Andria-Barletta

15 Aprile 2024
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Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari/Pescara.
Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Acquaviva delle Fonti est” e l’area di parcheggio “Virgilio est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia fino all’uscita 10 B, immettersi poi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge fino a raggiungere la stazione di Bari sud per l’ingresso in A14.
—-
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Andria-Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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