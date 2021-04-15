Di Francesco Santoro:



Aumenta in Puglia il numero degli attualmente positivi al Coronavirus per 100mila abitanti: sono 1.306 (è il terzo peggior dato in Italia), con una variazione dei nuovi casi in diminuzione di 9,8 punti percentuali. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 52 per cento (51 per cento secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) mentre nelle terapie intensive si ferma al 45 per cento (secondo Agenas ieri la percentuale è salita nuovamente al 46 per cento). È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. In Italia «Sul fronte ospedaliero – afferma la responsabile ricerca sui servizi sanitari dell’organismo indipendente, Renata Gili– le curve dei ricoveri con sintomi e delle terapie intensive hanno iniziato una discesa lenta e irregolare. Ma i numeri assoluti restano elevati e in molte Regioni gli ospedali sono ancora in affanno».

La campagna vaccinale in Puglia? Secondo Gimbe la percentuale della popolazione che ha completato l’intero ciclo è del 6,2 per cento (solo Campania e Sardegna hanno dati peggiori), mentre il 43,4 per cento degli ultraottantenni ha ricevuto sia la prima che la seconda dose del siero anti-Covid e il 31,7 soltanto una. E per le persone d’età compresa tra 70 e 79 anni, le percentuali sono dell’1,3 per cento con due dosi e dell’11,7 per cento con una.