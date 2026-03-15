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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali, con quantitativi
cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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