Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa:

Il Comune di Ginosa è tra i protagonisti della Fiera dei Grandi Cammini a Milano, dal 13 al 15 marzo 2026, il più importante evento italiano dedicato a camminatori e cicloviaggiatori.

Un appuntamento dedicato ai cammini italiani, al turismo lento e alle esperienze di viaggio legate alla scoperta dei territori. In rappresentanza del Comune di Ginosa è presente l’Assessore al Turismo, Domenico Gigante.

Il programma culturale offre incontri, testimonianze di viaggio e momenti di approfondimento, insieme a un’ampia area espositiva dedicata a proposte innovative per valorizzare territori, culture locali, natura, tradizioni e associazioni che lavorano ogni giorno per rendere il mondo dei Cammini e dei Cicloviaggi davvero accessibile a tutte e a tutti.

La partecipazione del Comune di Ginosa rappresenta un passaggio importante nel percorso di promozione turistica che l’Amministrazione comunale sta portando avanti negli ultimi anni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Ginosa all’interno delle reti nazionali dedicate ai cammini, alla sostenibilità e al turismo esperienziale.

La Fiera dei Cammini è infatti un’occasione per sostenere e raccontare il Cammino Materano, e in particolare la Via Ellenica che attraversa Ginosa, valorizzando il ruolo del territorio all’interno di uno dei percorsi più significativi del Sud Italia.

In questo contesto, l’Assessore Gigante esprime un sentito ringraziamento al Cammino Materano e a Pugliapromozione, realtà che con professionalità e visione contribuiscono in modo determinante alla crescita della Puglia del turismo lento e alla diffusione di un modello di viaggio autentico, sostenibile e rispettoso dei territori.

«Essere presenti alla Fiera dei Grandi Cammini significa continuare a raccontare Ginosa dentro le grandi reti nazionali del turismo lento – spiega Gigante – la Via Ellenica del Cammino Materano che attraversa il nostro territorio rappresenta una straordinaria occasione per far conoscere il paesaggio delle gravine, la nostra storia e la qualità dell’accoglienza che stiamo costruendo negli ultimi anni. Questa partecipazione si inserisce nel lavoro di squadra che stiamo portando avanti insieme alla Regione Puglia e a Pugliapromozione, che stanno investendo con decisione sul valore dei cammini e del turismo sostenibile. In questo contesto Ginosa vuole essere sempre più un punto di riferimento per chi sceglie di scoprire la Puglia passo dopo passo».

Allo stesso tempo, la Fiera rappresenta un momento utile per consolidare la rete della Terra delle Gravine e promuovere un modello di sviluppo turistico fondato sulla sostenibilità, sull’autenticità dei luoghi e sulla qualità dell’accoglienza.

La partecipazione alla Fiera dei Cammini si inserisce in un percorso più ampio di promozione territoriale che nelle ultime settimane ha visto il Comune di Ginosa presente in diversi appuntamenti nazionali del settore. La partecipazione alla Fiera dei Cammini si inserisce in un percorso più ampio di promozione territoriale che nelle ultime settimane ha visto il Comune di Ginosa presente in diversi appuntamenti nazionali del settore.

Dopo la BIT di Milano e la BTM di Bari, il territorio è stato raccontato anche alla Fiera Pessima di Manduria, all’interno di un panel dedicato allo sviluppo sostenibile e alla narrazione dei territori della Terra delle Gravine.

In quell’occasione l’Amministrazione ha illustrato una visione integrata che mette insieme ambiente, patrimonio storico, turismo lento, sport outdoor e inclusione sociale, presentando i progetti già avviati – dal Progetto Costa alle azioni dedicate all’accessibilità e alla mobilità dolce.

La partecipazione alla Fiera dei Cammini rappresenta ora un nuovo passo in questa direzione, rafforzando il posizionamento di Ginosa all’interno delle reti nazionali dedicate al turismo lento e alle esperienze di viaggio legate ai cammini.