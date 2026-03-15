Il calciatore del Lecce si è accasciato in campo. Una ventina di minuti prima aveva avuto una botta al petto in uno scontro di gioco, aveva proseguito. Poi non ce l’h9a fatta più. Paura ieri sera al “Maradona” di Napoli. Gioco interrotto per sei minuti. Poi il giocatore ha recuperato. Nulla di grave, ha detto poi l’allenatore Di Francesco: molto spavento per la botta. Il tecnico del Lecce ha dunque rassicurato tutti con la dichiarazione nel dopopartita.

Il programma di oggi nel calcio con riguardo alla Puglia: se la serie D fosse strutturata con una finale, questa nel girone H sarebbe quest’anno Barletta-Martina. È in programma oggi alle 15 al “Puttilli” e mette di fronte, a dodici giornate dalla fine del campionato, le due squadre in testa alla classifica con 51 punti. Spettatrice interessatissima la Paganese (50 punti) e in fin dei conti anche il Fasano che è quarto con 46 punti. Da Martina Franca oggi si muovono circa 1500 tifosi che, uniti a quelli del Barletta, fanno prevedere spalti pieni con 7500 persone.

Serie C girone C: tra le partite oggi in programma Team Altamura-Catania (ore 14,30); Audace Cerignola-Sorrento, Casertana-Monopoli (ore 17,30).

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Città di Fasano, Pompei-Real Normanna (ore 14,30); Acerrana-Nardò, Ferrandina-Afragolese, Virtus Francavilla Fontana-Nola (ore 15); Fidelis Andria-Heraclea, Manfredonia-Paganese, Sarnese-Gravina in Puglia (ore 15,30); Barletta-Martina (ore 16).

Eccellenza pugliese: ieri Unione calcio-Gallipoli 1-0. Oggi Bitonto-Novoli, Brilla Campi-Bisceglie, Galatina-Soccer Massafra, Nuova Spinazzola-Brindisi, Polimnia-Atletico Acquaviva, Taranto-Atletico Racale (ore 15); Toma Maglie-Canosa, Virtus Mola-Taurisano (ore 15,30). Riposa: Ugento. Ritirato: Foggia Incedit.

Paralimpiadi invernal, oggi la cerimonia di chiusura nell’arena di Verona. L’Italia ha conquistato sedici medaglie di cui sette d’oro a Milano-Cortina 2026.

Automobilismo, formula 1: in Cina vittoria storica di Kimi Antonelli. Dopo venti anni (Giancarlo Fisichella) un italiano conclude al primo posto un gran premio. Bella giornata anche per la Ferrari e in particolare per Lewis Hamilton oggi terzo e dunque sul podio, per la prima volta da quavdo è ferrarista.