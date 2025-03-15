Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si è tenuta ieri mattina, presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, la conferenza stampa di lancio delle Giornate FAI di Primavera 2025 in Puglia, in programma il prossimo sabato 22 e domenica 23 marzo.

L’iniziativa coincide con il cinquantenario della nascita del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Francesco Russoli. Per celebrare questo anniversario, saranno aperti 750 luoghi speciali in tutta Italia, molti dei quali insoliti, normalmente inaccessibili o poco conosciuti. I luoghi visitabili in Puglia saranno 51. L’accesso sarà possibile sostenendo la missione e le attività della Fondazione attraverso una piccola donazione.

Le Giornate di Primavera sono organizzate dal FAI in collaborazione con la Commissione europea e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Le Giornate rappresentano un evento nazionale di grande successo, reso possibile grazie al contributo delle 133 Delegazioni FAI, dei 106 Gruppi FAI, dei 94 Gruppi FAI Giovani, dei 14 Gruppi FAI Ponte tra culture e dei 16.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati insieme ai loro insegnanti che guideranno i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti dal FAI, vivendo un’esperienza unica di coinvolgimento sociale e culturale.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola e Saverio Russo, Presidente FAI Puglia.

“Le Giornate FAI di Primavera – ha dichiarato l’Assessora Matrangola – sono un’occasione straordinaria per riscoprire il patrimonio culturale della Puglia. Quest’anno, in tutto il territorio regionale, si apriranno le porte di 51 luoghi di straordinario valore e bellezza, spesso non visitabili durante il resto dell’anno. L’edizione del 2025 è poi particolarmente significativa perché celebra i 50 anni di attività del FAI: mezzo secolo di impegno concreto nella tutela e valorizzazione della nostra storia, dell’arte e del paesaggio. Grazie al suo lavoro, il FAI, esempio virtuoso, ci ha insegnato che prendersi cura della bellezza è una vera e propria forma di militanza civile: un gesto di responsabilità verso le future generazioni. Come sostiene la Convenzione di Faro, le migliori pratiche di valorizzazione sono quelle che mettono in connessione il patrimonio materiale e immateriale con le comunità, che diventano comunità patrimoniali, facendone eredità culturale. E le Giornate FAI di Primavera vanno in questa direzione. Partecipare a queste giornate significa riscoprire le nostre radici e rafforzare il senso di comunità, perché il patrimonio culturale appartiene a tutti noi e proteggerlo vuol dire investire nel nostro futuro”.

Saverio Russo, Presidente FAI Puglia, ha sottolineato che “le Giornate FAI di Primavera sono un momento di condivisione e di sensibilizzazione in cui il FAI apre le porte di luoghi speciali come palazzi storici, giardini segreti, siti archeologici e borghi antichi permettendo ai cittadini di immergersi nella bellezza e nella storia del nostro territorio. Quest’anno in Puglia apriremo 51 siti con l’obiettivo di portare l’attenzione su una regione che è un vero e proprio gioiello del nostro Paese. Grazie alla collaborazione con la Regione Puglia, siamo riusciti a creare un programma ricco e variegato, che speriamo possa coinvolgere non solo i pugliesi, ma anche visitatori da tutta Italia. Il FAI lavora per creare una coscienza collettiva che riconosca il valore dei beni culturali e paesaggistici come elementi fondamentali dell’identità italiana e come risorse per lo sviluppo sostenibile. Il FAI Puglia si impegna a coinvolgere i cittadini, le scuole e le istituzioni in un percorso di cittadinanza attiva dove ognuno può contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio”.

Durante la conferenza, moderata da Caterina Rinaldo (Delegata regionale Comunicazione FAI Puglia) hanno preso la parola i Capi Delegazione FAI provenienti da tutta la Puglia: Angela Loredana De Meo (Capo Delegazione FAI Foggia), Giulia Mastrodonato (Capo Delegazione FAI Andria-Barletta-Trani), Gioacchino Leonetti (Capo Delegazione FAI Bari), Silvia Laterza (Capo Delegazione FAI Trulli e Grotte), Giacomo Scarfato (Capo Delegazione FAI Taranto), Marialucrezia Colucci (Capo Delegazione FAI Brindisi), Adriana Greco (Capo Delegazione FAI Lecce), Roberto Marra (Capo Gruppo FAI Ponte Lecce) e Loretta Martella (Responsabile FAI Abbazia di Cerrate).

I Capi Delegazione FAI hanno presentato i progetti e i luoghi che saranno aperti al pubblico durante le Giornate FAI di Primavera 2025. Ecco alcuni dei luoghi più significativi:

– Provincia di Bari: Masseria e Cripta di Jesce (Altamura); Palazzo di Città-Teatro Piccinni (Bari); Chiesa e Monastero di S. Benedetto (Conversano); Ex sede Liceo Classico «Oriani» (Corato); Palazzo Scardinale (Gravina in Puglia); Cappella Grotta Chiesa Madonna della Catena (Locorotondo); Chiesa della Purificazione (Mola di Bari); Ex Convento Cappuccini al Pulo (Molfetta); Cappella Barocca Confraternita del SS. Sacramento (Monopoli); S. Michele in Monte Laureto e Stefano da Putignano (Putignano).

– Bat (Barletta-Andria-Trani): Chiesa S. Pietro (Barletta); Chiesa S. Margherita (Bisceglie); Castello di Minervino (Minervino Murge).

– Brindisi: Castello Svevo (Brindisi); Tempietto di Seppannibale (Fasano).

– Provincia di Foggia: Chiesa S. Maria Maddalena e Convento Frati Minori, Chiesa Madre di S. Maria della Murgia (Castelnuovo della Daunia); Chiesa S. Maria delle Grazie o del Padre Eterno (Cerignola); Chiesa S. Giovanni di Dio, Specola Nigri (Foggia); Chiesa S. Chiara (Manfredonia).

– Provincia di Lecce: Palazzo Bardoscia (Galatina); Chiesa Madonna di Odegitria XII – XV secolo (Galatone); Palazzo Insula (Gallipoli); Abbazia S. Maria di Cerrate; Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo, Convento S. Michele Arcangelo, Palazzo Bernardini (Lecce); Corti, palazzi e terrazzi (Matino); Borgo di Roca Nuova, Sito Archeologico di Roca Vecchia (Melendugno); Cappella S. Lorenzo e Cortile De’ Pandi-Zuccaro, Chiesa S. Giovanni Battista sec. XVIII, Chiesa S. Trifone, Chiesa e Sacrestia S. Domenico (Nardò); Serre Salentine di Neviano e Area S. Nicola di Macugno (Neviano); Abbazia San Mauro (Sannicola); Chiesa S. Maria delle Grazie, Palazzo Ducale (Seclì); ACAIT-le donne tabacchine, Palazzo Gallone-le donne principessa (Tricase); La Via Traiana-Sallentina (Ugento).

– Provincia di Taranto: Masseria Strazzati (Avetrana); Santuari Giubilari-Santuario della Mutata (Grottaglie); Storia dell’istruzione e delle istituzioni (Laterza); Casino Sansonetti (Mottola); Santuari Giubilari-Madonna della Camera (Roccaforzata); Santuari Giubilari-Madonna delle Grazie (San Marzano di San Giuseppe); Archeologia e Storia al Borgo- ex Baraccamenti Cattolica, Monumento ai Caduti (Taranto).

Per l’elenco completo dei luoghi aperti in Puglia e le modalità di partecipazione, è possibile visitare il seguente link:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=PUGLIA.