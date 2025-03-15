Di Nino Sangerardi:

Il Commissario straordinario del Comune di Matera, Raffaele Ruberto, ha approvato l’Accordo di Programma tra Comune e Fondazione Matera Basilicata 2019 in merito alla realizzazione dei progetti inerenti “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

In data 28 ottobre 2024 in Barcellona , nel corso della nona edizione del Forum Regionale dell’Unione per il Mediterraneo , è stata ratificata la designazione di Matera e Tètouan (Marocco) quali capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo, anno 2026.

Comune e Fondazione si impegnano a cooperare per l’attuazione e sviluppo delle attività che si realizzeranno nell’ambito di Matera Capitale della Cultura e del Dialogo 2026(MCCD 2026).

La Fondazione assume il ruolo di soggetto attuatore, come già indicato in sede di bando, che curerà l’organizzazione e il coordinamento istituzionale e amministrativo del progetto MCCD 2026.

I programmi congiunti riguardano principalmente quanto segue : condividere e mettere a disposizione competenze, risorse umane, servizi e sedi necessarie per la messa in opera delle azioni oggetto della convenzione; reperire sponsorizzazioni pubbliche e private o partnership a sostegno del MCCD 2026, stabilendo rapporti contrattuali diretti con gli sponsor e assicurando le loro adeguate visibilità e valorizzazione nei materiali di comunicazione e promozione del progetto; predisporre e realizzare un efficace e incisivo piano di comunicazione istituzionale.

Potrà essere istituito “ un team di lavoro con il compito di sviluppare congiuntamente le attività programmatiche dell’Accordo”.

Il Comune s’impegna a trovare risorse finanziarie a sostegno dei progetti, assicurare il supporto logistico-amministrativo al fine di agevolare la Fondazione per gli adempimenti e le procedure amministrative relative agli eventi e della manifestazione, mettere a disposizione luoghi e spazi nella disponibilità dell’Ente.

La Fondazione s’impegna a mantenere e consolidare i rapporti con il Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, la Fondazione Anna Lindh e le altre Capitali Mediterranee per tutte le mansioni connesse al titolo MCCD2026; ideare il programma culturale da sottoporre al Comune per una preliminare condivisione, anche a mezzo nota di assenso del Sindaco; coordinare le relazioni istituzionali locali nazionali e internazionali, di concerto con il Comune tramite creazione di apposita Cabina di regia; rispettare la tempistica di realizzazione e il cronoprogramma e budget di spesa delle azioni complessive previste; adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione e il controllo delle singole operazioni finanziate.

La validità temporale dell’Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e fino al 30 giugno 2027.

Il Comune s’impegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e anche coinvolgendo la Regione Basilicata, a cercare le risorse per sostenere i costi necessari all’attuazione degli eventi presenti nell’Accordo.

La Fondazione si attiverà per la ricerca di finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati utili alla migliore riuscita dell’iniziativa.

Le Parti stabiliscono che successivamente saranno definiti gli importi del contributo del socio Comune di Matera in favore della Fondazione Matera Basilicata 2019 per le annualità 2025 e 2026.