Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



È importante rilanciare i consumi alimentari in una situazione in cui a causa dell’aumento dei prezzi le famiglie hanno tagliato di quasi il 5% le quantità di cibo e bevande acquistate nel 2023 e incentivare il consumo consapevole con un occhio attento alle etichette e contro gli sprechi. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, in occasione della World Consumer Rights Day, la Giornata mondiale dei Diritti dei Consumatori, ispirata dal presidente John F. Kennedy, il quale inviò un messaggio speciale al Congresso degli Stati Uniti il 15 marzo del 1962, in cui ha affrontato formalmente la questione dei diritti dei consumatori.

Nella giornata mondiale dei diritti dei consumatori al mercato di Campagna Amica di Via Appia 226, a partire dalle ore 10,00, sarà in azione il tutor della spesa per una lettura attenta delle etichette e il percorso del gusto con le tasting session, degustazioni di olio, formaggi e vino per far conoscere le qualità e le varietà delle produzioni locali.

L’affermazione dei mercati degli agricoltori nelle città capoluogo della Puglia ha consentito di ridurre la distanza tra produttore e consumatore rafforzando il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città.