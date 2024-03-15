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Accademia mondiale di letteratura moderna della Costarica: presidente un barlettano Antonio Cirillo

15 Marzo 2024
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Di seguito il comunicato:

Il 4.marzo 2024 il barlettano Antonio Cirillo viene nominato PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA MONDIALE DI LETTERATURA MODERNA COSTARRICENSE IN ITALIA.
Il grande merito va attribuito per il Costante lavoro che il PRESIDENTE ANTONIO CIRILLO svolge nel Combattere nella quotidianità la Violenza Sulle Donne e la violenza in genere.
“Orgoglioso ed Onorato di aver portato questo Prestigioso Titolo MONDIALE in Puglia ma soprattutto nella mia Città di Barletta. Preciso che in Italia questo il primo titolo conferito.”
Inoltre sempre il 4 marzo ha ricevuto il PREMIO MONDIALE ” ALONDRA 2024 ” Sempre inerente alla NONVIOLENZA.

 

 


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