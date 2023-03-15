Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



Il 16 marzo 2023 alle 10.30, nella sede dell’Archivio Diocesano di Bisceglie (BT), il Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, Ten. Col. Giovanni Di Bella, restituirà al Direttore dell’Archivio, Don Ruggiero Lattanzio, 240 documenti archivistici e bibliografici risalenti al periodo compreso tra il XVI ed il XIX secolo.

Alla cerimonia di restituzione saranno presenti S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il Col. Alessandro Andrei, Comandante Provinciale CC Barletta Andria Trani, il Dott. Marco Giacomo Bascape’, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia e Don Nicola NAPOLITANO, Direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

La preziosa documentazione, provento di furto denunciato nel gennaio 1999 dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stata sequestrata nel settembre 2020 dai Carabinieri del TPC di Bari e della Tenenza di Bisceglie nei confronti di un privato cittadino biscegliese.

Tra i documenti recuperati, sono di particolare importanza storico-culturale: