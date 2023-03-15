rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Bisceglie: 240 documenti plurisecolari rubati 24 anni fa, domani la restituzione all’archivio diocesano Carabinieri tutela del patrimonio culturale

15 Marzo 2023
Screenshot 20230315 134316

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Il 16 marzo 2023 alle 10.30, nella sede dell’Archivio Diocesano di Bisceglie  (BT), il Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, Ten. Col. Giovanni Di Bella, restituirà al Direttore dell’Archivio, Don Ruggiero Lattanzio,  240 documenti archivistici e bibliografici risalenti al periodo compreso tra il XVI ed il XIX secolo.

Alla cerimonia di restituzione saranno presenti S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il Col. Alessandro Andrei, Comandante Provinciale CC Barletta Andria Trani, il Dott. Marco Giacomo Bascape’, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia e Don Nicola NAPOLITANO, Direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

La preziosa documentazione, provento di furto denunciato nel gennaio 1999 dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è stata sequestrata nel settembre 2020 dai Carabinieri del TPC di Bari e della Tenenza di Bisceglie nei confronti di un privato cittadino biscegliese.

Tra i documenti recuperati, sono di particolare importanza storico-culturale:

  • 4 “Bolle papali” (1583 – 1647 – 1669 – 1671);
  • il Catasto di Bisceglie del 1752;
  • i Registri delle nascite e dei defunti della Cattedrale di Bisceglie del  XVII sec.;
  • alcune pagine del diario di Mons. Pompeo Sarnelli (Vescovo della Diocesi di Bisceglie dal 1692 al 1724) risalenti a XVII-XVIII sec..

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione