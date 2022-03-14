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Altamura: la critica di Forza Italia per una spesa legata al concerto di Ludovico Einaudi la scorsa estate Nel parco dell'Alta Murgia

15 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Forza Italia e Forza Italia giovani-Altamura:

Il 9 Agosto 2021 a Jazzo Pantano (Gravina in Puglia), nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, si è svolto il concerto del pianista Ludovico Einaudi, che si è esibito per il Luce Music Festival. Una notizia che abbiamo accolto positivamente vista l’importanza artistica del pianista. Ben vengano i concerti e gli eventi culturali nei territori del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, soprattutto dopo un lungo stop a causa delle restrizioni della pandemia. Un concerto con oltre mille spettatori e con un biglietto che partiva da un costo di circa 50 euro. Apprendiamo, grazie ad una determina dirigenziale – n°51 del 22.02.2022 a firma del Direttore Domenico Nicoletti -, che l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia con sede a Gravina in Puglia, ha liquidato e pagato l’importo complessivo di € 17.000,00 a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute da FANFARA SRL per la realizzazione, in compartecipazione dell’Ente, del concerto del pianista. Davanti ad una somma così cospicua, seppur giustificata e lecita, i quesiti rimangono tanti. Non è una somma troppo elevata vista la grande affluenza di spettatori e considerato il costo del biglietto? Quali benefici ha portato l’evento ai territori e ai 13 Comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia tra cui Altamura? L’Ente Parco, con la somma di 17 mila euro, avrebbe potuto organizzare una rassegna culturale e un calendario eventi itinerante nei Comuni facenti parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, contribuendo alla crescita dei tanti giovani artisti e delle Associazioni del territorio. Forza Italia e Forza Italia Giovani, attraverso il gruppo consiliare di Altamura, presenteranno un’interpellanza al Sindaco del Comune di Altamura, in qualità di componente della comunità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Consiglio Direttivo di Federparchi, affinché si possa fare maggiore chiarezza nell’interesse dell’intera comunità. Per assicurare la maggiore chiarezza e trasparenza auspichiamo maggiori delucidazioni dalle figure preposte e dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia Francesco Tarantini, a cui chiediamo l’organizzazione di una conferenza programmatica con le varie Associazioni presenti nei tredici comuni.


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