Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Riparte la stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Politeama Verdi di Martina Franca. Mercoledì 15 febbraio c’è Riccardo Rossi con il suo spettacolo “W le donne!” (porta ore 20.30, sipario ore 21.00).

Grazie a tutti gli incontri con le donne nel corso della vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. E così Riccardo Rossi racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della schiacciante superiorità delle donne. Anche perché, come diceva Groucho Marx, “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta”. W le donne! – Tutte le donne della nostra vita.

Sono in vendita i biglietti sia online (https://www.teatroverdi.eu/programmazione/) e sia al botteghino per i non abbonati.

Venerdì 17 febbraio, invece, sul palco del Teatro Politeama Verdi c’è Poubelle, che tradotto dal francese significa “Rifiuti” nella versione “la magia oltre ogni immaginazione”, un one man show scritto da Luca Lombardo insieme al noto attore e regista Augusto Fornari che ne firma anche la regia.

Luca Lombardo è un’artista poliedrico (mago, clown, trasformista, fantasista) che con i suoi numeri si è esibito in varie parti del mondo e protagonista con Lo Stato Sociale durante una delle recenti edizioni del Festival di Sanremo. Uno spettacolo ricco di magia, trasformismo (cambi d’abito rapidissimi), visual comedy adatto per tutta la famiglia.

Accattivante, dissacrante, coinvolgente, magico, poetico sono gli aggettivi che più si addicono a questo surreale spettacolo dove il pubblico è parte integrante del copione. Dopo averlo visto sarà difficile non “volare” con la fantasia.

***

W Le Donne! – Riccardo Rossi (15 Febbraio 2023)

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera! (e addirittura la seconda suocera!). Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere.

INFOLINE: tel. 080.4805080, oppure email a info@teatroverdi.eu